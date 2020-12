Les familles déboutées par la justice dans l'affaire du vaccin Méningitec

Les 150 familles qui avaient porté plainte dans l'affaire du vaccin Méningitec ont été déboutées par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ce mardi. Avocat des familles, maître Emmanuel Ludot s'attendait à cette issue : "En matière de santé publique il faut prouver un lien 'direct et certain', ici entre le vaccin et les effets secondaires chez les enfants, et c'est impossible à prouver."

Possible de faire appel "au cas par cas"

L'avocat se dit tout de même "satisfait" par ce jugement : "La justice indique que le distributeur du vaccin, CSP, aurait été responsable si on avait pu prouver que le vaccin était bien derrière ces effets secondaires et que donc les familles ont eu raison de faire mené ces expertises." Chaque famille a désormais a la possibilité de faire appel de cette décision.

Le procès avait eu lieu en juin dernier devant le tribunal de Clermont-Ferrand. Ce vaccin contre la méningite était très critiqué par de nombreuses familles dont les enfants s'étaient fait vacciner et avaient été victimes, selon elles, d'effets secondaires, comme des vomissements, des maux de tête ou de fortes fièvres.

Plus de 150 familles avaient saisi la justice. En cause vingt-et-un lots de vaccins, distribués par la société CSP basée à Cournon, qui avaient été jugés défectueux et retirés, dans un second temps, du marché.