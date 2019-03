Les familles des disparus des Alpes dénoncent un manque d'information et de considération de la justice

Le mois dernier, d'éventuelles correspondances entre des affaires de disparus et Nordhal Lelandais ont été étudiées. Sur 900 dossiers, 40 ont été retenus. Mais depuis, les familles de victimes et leur avocat n'ont eu aucune information.

Thonon-les-Bains, France

Lauriane Lopez vit un enfer depuis la disparition de son ex-mari. L'homme, parti faire une randonnée entre la Suisse et la Haute-Savoie en août 2018, n'a plus donné de nouvelles depuis. Ses deux enfants, 14 et 18 ans, désespèrent de savoir ce qu'il est advenu de leur père. Des cas comme celui-ci, ils sont nombreux dans les Alpes. Au moins six de ces familles inconsolables ont dit ce mercredi leur douleur et leur colère d'être laissées sans nouvelle, à travers la voix de leur avocat Me Bernard Bouloud.

Il y a un mois, le général Lecouffe, qui supervise la cellule Ariane, a fait le point sur d'éventuelles correspondances entre des disparus et Nordahl Lelandais. Sur 900 dossiers, 40 ont été retenus. Mais depuis, les familles de victimes et leur avocat n'ont eu aucune information et ignorent même s'ils font partie des affaires retenues, les différents magistrats se renvoyant la balle.

Un mystère qui ajoute à leur chagrin : "C'est le désarroi total. Comment je vais expliquer à mes enfants que le procureur de Thonon n'est pas en mesure de nous recevoir pour une question de planning ? Leur souffrance n'est pas considérée et c'est inadmissible", estime Lauriane Lopez.