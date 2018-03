Cauterets, France

Les familles des trois victimes de l'avalanche du 14 février sur le domaine de Cauterets annonce ce lundi par l'intermédiaire de leur avocate qu'elles vont porter plainte contre la station pour "négligence dans les mesures de sécurité".

Adrien Briot, 29 ans, originaire de Poitiers et deux amis de Bordeaux, Sébastien Retournat, 37 ans et Lionel Bibard, 39 ans, ont été emporté par cette avalanche alors qu'ils évoluaient en dehors des pistes. Selon l'avocate de leurs familles, maître Maryannick Braun, les trois hommes étaient "habituellement respectueux des consignes de sécurité". Elle représente les trois compagnes des victimes. "Elles étaient présentes sur la station de Cauterets mais n'ont jamais été entendues dans le cadre de l'enquête, explique l'avocate. Elles étaient sur place, il faut donc recueillir ce qu'elles ont à dire, puisqu'elles ont donné leurs signalements lors de leurs disparitions. Ils n'étaient pas connus pour être imprudents. C'était des pères de famille qui respectaient les règles de sécurité, ils n'étaient pas habitués à faire du hors-piste et ils ne connaissaient pas non plus la station de Cauterets. Ce jour là, il y avait une très faible visibilité sur la station, le brouillard était assez épais. Aujourd'hui est donc évoquée la question de savoir s'ils ont pu se perdre, si le balisage était suffisant pour qu'ils puissent rester dans des zones hors de danger ou s'ils ont pu se perdre en raison de la mauvaise visibilité ou d'un balisage qui n'aurait pas été suffisant. C'est un peu facile de mettre sur le compte d'une imprudence ce qui leur est arrivé".