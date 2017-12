Lille, France

Les familles de Mathis et Selom, les deux jeunes décédés après avoir été percutés par un TER vendredi soir à Lille-Saint-Maurice, vont porter plainte, dès la semaine prochaine.

Des plaintes pour trois motifs : mise en danger de la vie d'autrui, non assistance à personnes en danger, et homicides involontaires. Elles seront déposées contre X, mais aussi en partie contre la SNCF, car parmi les nombreuses questions qui se posent, il y a celle de l'accès aux voies ferrées : les jeunes ont visiblement escaladé un mur de deux mètres, et se sont retrouvés sur les rails.

Les jeunes fuyaient-ils la police ?

L'autre grand point d'interrogation concerne la présence ou non de policiers sur les lieux du drame. L'un des deux rescapés témoigne, sur France 3, il affirme que les quatre amis fumaient un joint sur le terrain en contrebas de la voie ferrée, quand des policiers sont arrivés, matraques à la main. Il explique qu'ils ont pris peur, et qu'ils ont escaladé le mur. Ils ont alors été happés par le train.

Dans un communiqué, le procureur de la république de Lille a qualifié ces informations faisant état d'un contrôle de police de "rumeurs".

Faire toute la lumière sur le drame

Les familles des victimes ont fait appel à l'avocat lillois Franck Berton, qui demande que toute la lumière soit faite sur ce drame. Il souhaite qu'un juge d'instruction soit nommé, et que la police des polices soit saisie. Il qualifie ce dossier de "très sensible, car il met en cause une éventuelle intervention policière".

Les proches des familles sont dans le même état d'esprit. Angélique, amie de la mère de Selom, pense "qu'il y a des zones d'ombre à éclaircir". Pour elle, les enquêteurs sont allés "un peu trop vite". Aujourd'hui, il y a "deux familles qui sont détruites, deux mamans qui pleurent leurs enfants", ajoute-t-elle. Des familles "qui veulent savoir, et qui feront ça dans les règles, avec la justice".

Les obsèques des deux victimes se dérouleront samedi, et une marche blanche en leur hommage pourrait avoir lieu dimanche. Angélique, qui en est l'organisatrice, est persuadée qu'il n'y aura "aucun débordement". Elle affirme que ce n'est pas une démarche "anti-policiers", mais "un hommage et un appel au calme".