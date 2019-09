Les familles des victimes du crash de la caravelle Ajaccio - Nice reçues à Elysée le 11 octobre

Lors de sa visite à l'Elysée, Mathieu Paoli sera accompagné de son frère et des deux avocats de l'association

Nice, France

51 ans plus tard, on se rapproche de la vérité. Les représentants des familles des victimes ont indiqué via un communiqué que ces dernières allaient être reçues à l'Elysée le 11 Octobre. Patrick Paoli, président de l'association des familles des victimes du crash de la Caravelle Ajaccio-Nice, affirme dans un mail destiné à France Bleu Azur : "Faisant suite à un courrier envoyé au président de la république le 5 août dernier, un rendez-vous est prévu a l'Elysée avec Patrick Strzoda, son directeur de cabinet. La date retenue pour cet entretien est le vendredi à 11h".

Cette rencontre arrive 15 jours après que le Président de la République demande la levée du secret défense sur le crash du vol de la Caravelle Ajaccio-Nice.