Les fausses courses d'un taxi nayais

Le taxi autoentrepreneur est soupçonné d'avoir surfacturé 170.000 euros à la CPAM du Béarn entre 2017 et 2019

Un taxi indélicat a été placé en garde à vue ce mardi à la gendarmerie de Nay. C'est l'épilogue d'une enquête sur les activités de cet homme de 54 ans, qui vit et travaillait sur la plaine de Nay. Il est soupçonné d'avoir escroqué la CPAM du Béarn entre 2017 et 2019. Le montant s'élève à 170 000 euros selon le parquet. Et cette escroquerie portait sur le paiement des transports de malade.

Une combine sans finesse

La combine, est somme toute assez simple. Trop simple même, puisque c'est la CPAM qui a tout découvert, avant de déposer plainte. Un plainte qui a entrainé une enquête de la gendarmerie de Nay. En fait il surfacturait certaines courses. Ou alors il en inventait. La procédure ne nécessite que de présenter des factures à la CPAM. En réalité il ne pouvait que se faire prendre un jour.

Reconnaissance de culpabilité

La CPAM estime son préjudice à 170 000 euros. Le taxi reconnait les faits mais pas ce montant. Selon lui, il n'aurait empoché que quelques dizaines de milliers d'euros non dus. C'est un auto entrepreneur qui travaillait seul avec un seul véhicule. Il n'est plus en activité aujourd'hui. Il a été placé en garde à vue mardi matin, et relâché des l'après-midi. Il va faire l'objet d'une audience en plaider coupable le 2 mai prochain. (NDLR, ce taxi n'a rien avoir avec un autre taxi qui porte le nom de Taxi de la Plaine).