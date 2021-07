Les féminines de l'ASSE joueront en D1 la saison prochaine

Les féminines de l'ASSE ont le sourire ! Elles vont jouer en D1 la saison prochaine. La bonne nouvelle a été confirmée au club ce mardi après-midi, après un comité exécutif de la Fédération française de football.

Six victoires en six matchs

La saison des Vertes en D2 s'était terminée officiellement le 23 avril dernier à cause de la pandémie de Covid-19. Elles avaient terminé premières de leur groupe avec six en victoires en six matchs.