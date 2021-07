Les féministes de Poitiers appellent à un rassemblement pour dénoncer les féminicides

Pas une de plus ! A Poitiers, les féministes se mobilisent après la mort de deux femmes en une semaine début juillet à Bel-Air et à Buxerolles. Pour l'une des victimes, le conjoint a été mis en examen. Une manifestation est organisée ce vendredi soir 18h devant Notre-Dame à Poitiers.

Pas une de plus ! A Poitiers, le collectif 8 mars appelle à un rassemblement ce vendredi 16 juillet à 18h devant Notre-Dame de Poitiers. Il s'agit de dire stop aux féminicides. Cette action intervient après la découverte de deux corps de femmes, presque coup sur coup, début juillet à Poitiers et Buxerolles. La première victime est une sexagénaire du quartier Bel-Air La Blaiserie. Elle a été retrouvée morte le 4 juillet dans son appartement. Son mari, déjà condamné pour des violences conjugales, a été mis en examen pour meurtre. Et a été placé en détention provisoire à la prison de Vivonne. L'autre victime a été découverte à Buxerolles quatre jours plus tard, le 8 juillet.

à lire aussi Femme retrouvée morte avec une ceinture autour du cou à Buxerolles : la piste criminelle privilégiée

"Nous ne les oublions pas" stipule le communiqué du collectif du 8 mars qui rappelle également que cette année 2021, au moins 63 femmes et minorités de genre ont été assassinées en France par leur conjoint ou ex-conjoint. Pour ce groupe féministe la réponse politique et judiciaire reste plus qu’insuffisante. "Aucun plan d’action gouvernemental efficace n’a été mis en place depuis le Grenelle des violences patriarcales organisé par Marlène Schiappa". Or, cette lutte implique des mesures réelles.

Des morts qu'il est possible d'éviter

Le collectif du 8 mars dénonce le manque de moyens humains et financiers, mais aussi le peu de formation pour l'accueil des personnes victimes. Dans son communiqué, il invite les Poitevins à venir défiler avec leur rage, des pancartes et des chansons pour ne pas oublier Françoise et Virginie, les deux dernières victimes de Poitiers et Buxerolles. Ni les dizaines d'autres femmes déjà tuées cette année.

"Nous rappelons que sans moyens financiers, sans une véritable politique de lutte contre les violences faites aux femmes, notamment d'éducation à la sexualité, nous serons condamnées à compter nos mortes."

Pour les féministes pictaves, il s'agit avant tout de faire changer le regard de chacun et chacune, faire changer les lois et leur application.