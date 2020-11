Les femmes battues peuvent désormais porter plainte à l’hôpital de Béziers

Les femmes victimes de violence conjugales pourront désormais porter plainte contre leur agresseur à l’hôpital de Béziers. Elles n'auront plus besoin de se rendre au commissariat pour le faire. Cette étape est délicate. De très nombreuses victimes y renoncent malheureusement. Dans l’Hérault, ce service existe déjà à Lunel et à la clinique Saint-Jean de Montpellier.

Les plus craintives, les plus gravement blessées, les plus en danger ou celles sous l'emprise de leur conjoint bénéficieront d'un accompagnement spécifique, pour ne pas avoir à retourner au domicile conjugal et envisager ensuite d'aller déposer plainte.

Une personne est placée quotidiennement en garde à vue pour violences conjugales dans l'Hérault

Une convention impulsée par la députée Emmanuelle Ménard a été signée (signature électronique) ce mardi 24 novembre 2020, à la veille de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et à la suite du "Grenelle des violences conjugales".

Parallèlement à sa prise en charge médicale, une victime de violences conjugales se présentant au service des urgences du centre hospitalier de Béziers pourra être entendue sur les faits – avec son accord – par des policiers du commissariat de police de Béziers ou des gendarmes des compagnies de Béziers et de Pézenas. Ces derniers se déplaceront rapidement sur place lorsque la situation de la victime l’exigera.

''Trop de femmes ne portent pas plainte par peur de représailles'' dixit Emmanuelle Ménard Copier

Mieux en prendre en charge les victimes

Cette convention est notamment signée par le sous-préfet de Béziers Christian Pouget, le procureur de la République de Béziers Raphaël Balland, le directeur du centre hospitalier de Béziers Philippe Banyols, ainsi que le commissaire de police de Béziers, le patron de la police municipale de Béziers et un représentant de la groupement de gendarmerie de l'Hérault.

L'Hérault est le deuxième département le plus touché par les violences conjugale en France

Cette convention permet notamment la mise en œuvre immédiate de mesures de protection de la victime dans le cadre des enquêtes judiciaires diligentées sous l'autorité du procureur de la République, comme par exemple :

L’accueil d'urgence et l’accompagnement de la victime, voire de ses enfants, dans des structures associatives financées notamment par l'État et les collectivités territoriales ;

L'éviction rapide du domicile conjugal du conjoint violent dans le cadre de mesures prévues par la loi et ordonnées par le procureur de la République ou un juge du tribunal de Béziers.

Même dans les cas où la prise de plainte au sein du centre hospitalier ne sera pas nécessaire, les victimes de violences conjugales bénéficieront d'informations spécifiques sur les dispositifs nationaux et locaux permettant de les accompagner dans un cadre judiciaire, social ou associatif.

Faciliter les modalités

Elles se verront également remettre systématiquement un certificat médical détaillant leur état physique et psychologique pour leur permettre d'aller ensuite déposer plainte si elle le souhaite.

Dans le même temps, il leur sera proposé de remplir une fiche de renseignements directement adressée par le centre hospitalier au parquet du procureur de la République afin que celui-ci saisisse immédiatement la police nationale ou la Gendarmerie nationale en cas de révélation de la commission d’infractions.

Si besoin, et dans le cadre de ses missions, la police municipale de Béziers transportera les victimes de violences conjugales au commissariat de police de Béziers ou directement au centre hospitalier si les blessures ne nécessitent pas un transport médicalisé.