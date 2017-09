Les femmes de policiers manifestent à Marseille pour dénoncer les conditions de travail de leur compagnon

A Marseille, comme dans six autres villes de France, policiers et femmes de policiers manifestent ce samedi pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et le manque de moyens.

Une trentaine de femmes et compagnes de policiers, membres des "Femmes des forces de l'ordre en colère" ont manifesté ce samedi à Marseille.

Une trentaine de femmes étaient présentes. © Radio France - Charlotte Couratin

Sous les fenêtres de la mairie, elles ont été rejointes par le Clip 13, un collectif de policiers. Tous réclament plus de moyens pour les policiers et une meilleure reconnaissance par les citoyens.

Elles sont membres des "Femmes des forces de l'ordre en colère". © Radio France - Charlotte Couratin

Comme l'a illustré ce reportage de France Bleu Provence, les agents des forces de l'ordre dénoncent des conditions de travail qui se dégradent, ainsi que la vétusté des bureaux et du matériel.