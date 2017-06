"Les festivités de l'été à Nîmes seront autant sécurisées que pour la Féria" (le préfet du Gard)

La Féria de Nîmes qui vient de se terminer était particulièrement sécurisée cette année, la préfecture se réjouit qu'aucun incident majeur ne se soit produit. Sur France Bleu Gard-Lozère ce mercredi matin le préfet a annoncé des mesures identiques pour les prochains évènements festifs.

C'est un dispositif de sécurité sans précédent qui a été mis en place pour la Féria de Nîmes:renfort de policiers, gendarmes, patrouilles de militaires mais aussi une surveillance aérienne assurée par un hélicoptère et un drone. Pendant cinq jours la ville de Nîmes a été étroitement quadrillée, protégée par des camions postés dans les rues et des hommes armés. Des mesures prises en raison de l'état d'urgence en France et du risque d'attentat.

Baisse des faits délictueux et baisse des conduites sous l'emprise de l'alcool

Sur France Bleu Gard-Lozère ce mercredi matin, le préfet du Gard, Didier Lauga s'est réjoui de l'efficacité de ces mesures. Il n'y a pas eu cette année d'incident majeur et moins de faits délictuels (agressions, vols, dégradations). D'après le préfet, 170 plaintes ont été déposées cette années contre 234 lors de la Féria de Pentecôte 2016. Les conduites sous l'emprise de l'alcool ont elles aussi diminué.

Le dispositif n'était pas disproportionné, il était adapté à la situation. Les plaintes déposées ont baissé de 32%- Didier Lauga, préfet du Gard

Sécurité renforcée aussi cet été

Si le préfet se dit rassuré et satisfait du bon déroulement de la Féria, il assure qu'il reste vigilant et très prudent pour les prochains évènements à venir dans le Gard et à Nîmes notamment: le festival de l''été dans les arènes avec de nombreux concerts, le départ de la Vuelta (le Tour cycliste d'Espagne), la chanson de l'année aussi dans les arènes le 17 juin.

Pour tous ces évènements la sécurité sera aussi renforcée. Le dispositif ne sera pas de la même ampleur que celui déployé pour la Féria mais le préfet assure qu'il y aura des contrôles systématiquement à l'entrée des arènes, des véhicules postées à l'entrée des rues pour éviter les intrusions et des patrouilles en centre ville.

Si il se produit un attentat en France il n'est pas impossible que nous annulions certains rendez-vous festifs - Didier Lauga