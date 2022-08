"Les fêtards alcoolisés n'échapperont pas aux contrôles de la feria, nous sommes partout", le sous-préfet

Un important dispositif de contrôle est déployé à Béziers à l’occasion de la feria. Lors des deux dernières éditions, touchées par la crise sanitaire, les animations avaient été limitées et les bodégas peu nombreuses.700 policiers, gendarmes, agents de sécurité et pompiers sont sur le terrain.

Voilà trois ans qu'un dispositif aussi important n’avait pas été déployé à Béziers à l’occasion de la Feria. Les deux dernières éditions ont été touchées par la crise sanitaire. Les animations avaient été limitées, les bodégas peu nombreuses. C’est donc une feria classique qui commence ce jeudi à 19h avec le traditionnel défilé de la Vierge.

En 2019, 10.000 dépistage d’alcoolémie et 3.000 contrôles avaient été réalisés

800.000 aficionados et touristes ont transité en 2019 à Béziers pour vivre au rythme taurin, et aux traditions biterroise. Mais la feria c’est aussi la fête, avec un risque d'alcoolémie. Pour des questions de sécurité, 400 policiers nationaux, CRS, gendarmes sont mobilisés pour assurer la sécurité de tous en raison de la forte affluence et du risque d'attentat toujours présent. Ils seront épaulés par une centaine de policiers municipaux et autant d'agents de sécurité. Des militaires du réseau réseau Sentinelles sont attendus ce vendredi dans la journée.

"Il y aura de très nombreux contrôles jusqu'au 15 août. Ils sont faits pour la sécurité de tous et ne doivent pas inquiéter autrement que ceux qui ne respectent pas les règles élémentaires et notamment le code de la route." - Pierre Castoldi, sous-préfet de Béziers

La lutte contre l’alcoolémie, une des priorités des autorités et du Parquet. de Béziers

Les chauffards sont avertis. Il sera impossible de quitter Béziers sans croiser un contrôle de gendarmerie et de police. Toute la ville est quadrillée confirme à France Bleu Hérault, Pierre Castoldile, sous-préfet de Béziers.

"Il faut faire attention aussi aux jeunes, aux adolescents. Il faut s’intéresser à ce qu'ils font pendant la feria. Aux parents de les sensibiliser. Ce n'est pas parce que c'est la feria que tout est permis. Il y a quand même des limites".

Un important dispositif de pompiers est aussi mis en place : 80 à 120 secouristes selon les jours, épaulés par cinq médecins. Le poste de secours principal, habituellement installé sur la place Charles de Gaulle (en travaux actuellement) a été délocalisé à proximité des locaux universitaires. Ces renforts viennent en complément de la caserne des pompiers de Béziers.

Des agents de la D.D.P.P viennent aussi renforcer les équipes. La Direction Départementale de la Protection des Populations a pour mission la recherche et la constatation d'infraction pénale en matière de droit de la consommation.

"Depuis 2019, c’est la première fois qu’on va avoir une feria, je dirais de plein exercice par rapport à ce qu’il a été pendant la crise sanitaire. Effectivement là aussi il va y avoir des moyens qui vont être mobilisés. Les CRS, gendarmes, la police Nationale et Municipale. Les militaires du réseau Sentinelle vont venir aussi relayer les forces de sécurité localement et puis bien sûr les services de secours. Un poste médical avancé, qu’on avait l’habitude de voir il y a quelques années que nous remettons en place.

"La feria c’est avant tout pour se distraire, s’amuser, les corridas, mais il y a aussi des règles à respecter notamment quand on prend le volant bien sûr. Évidemment ne pas prendre le volant en situation d’alcoolémie. Il y aura de très nombreux contrôles jusqu'au 15 août. Ils sont faits pour la sécurité de tous et ne doivent pas inquiéter autrement que ceux qui ne respectent pas les règles élémentaires et notamment le code de la route".

"Je ne cherche pas à cacher le fait que pour sortir de Béziers, quelque soit les itinéraires empruntés, il y aura de fortes chances, certains diraient de forts risques, moi je dirais de fortes chances parce qu’à la limite si on interpelle quelqu’un qui est en situation d’alcoolémie, c’est une chance pour ceux qui l'auraient croisé. Après, être contrôlé dans la ville à pied, c’est autre chose. Mais cela n'empêche pas d'avoir un comportement respectueux".

"Je passe aussi un message aux parents. Ce n'est pas la première feria de cette nature-là à Béziers, mais il faut faire attention aussi aux jeunes, aux adolescents. Il faut s’intéresser à ce que font les jeunes font, pendant la feria. Aux parents de sensibiliser leurs enfants. Ce n'est pas parce que c'est la feria que tout est permis. Il y a quand même des limites".