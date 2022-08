La Dordogne n'est plus en vigilance sévère pour feux de forêt. La vigilance redescend d'un cran et passe à modérée annonce la préfecture dans un communiqué. Cette décision est prise en concertation avec les pompiers.

Les feux d'artifice et la circulation en forêt sont de nouveau autorisés en Dordogne

Le département de la Dordogne n'est plus en risque "sévère" pour le risque de feux de forêt. La vigilance descend d'un cran et passe de "sévère" à "modérée" annonce ce mercredi la préfecture de la Dordogne. Elle prend cette décision en accord avec les pompiers du SDIS (service départemental d'incendie et de secours).

Toutes les interdictions sont levées

Cette rétrogradation dans la vigilance entraîne la levée de toutes les interdictions prises par la préfecture. Cela qui signifie que :