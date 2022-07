Les feux d'artifice interdits en Vaucluse en raison du risque incendie très élevé

Le préfet de Vaucluse vient d'interdire les tirs de feux d'artifice prévus dans le département à l'occasion du 14 juillet. Le risque incendie est trop élevé en raison de la sécheresse et des conditions météorologiques prévues.

C'était une décision prévisible et redoutée par les municipalités et les artificiers. Le préfet de Vaucluse vient d'interdire tous les tirs de feux d'artifice, sur l'ensemble du département, de ce mercredi 13 à dimanche inclus. Motif : le risque incendie qui est trop élevé. "Toute étincelle est susceptible d'être à l'origine d'incendies importants et de dégâts irréversibles" explique Bertrand Gaume, le préfet de Vaucluse.

Il faut dire que la situation sur le terrain est extrêmement sensible. La végétation est en état de sécheresse avancé ; le niveau d'hygrométrie est très bas et Météo France prévoit des températures supérieures à 35 degrés d'ici à la fin de la semaine. Outre l'interdiction des feux d'artifice, le préfet a par ailleurs décidé d'interdire l'accès aux massifs forestiers du département, également de mercredi à dimanche inclus.