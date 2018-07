Les préfets des Vosges et de Meurthe-et-Moselle ont interdit temporairement l'utilisation des feux d'artifices et des pétards pour les particuliers. Une période d'interdiction qui inclut le week-end du 14 juillet et la finale de la Coupe du monde de foot.

Lorraine, France

Les pétards et les feux d'artifice sont interdits temporairement en Lorraine pour les particuliers. Dans les Vosges cette interdiction entre en vigueur ce jeudi 12 juillet et sera effective jusqu'au 17 juillet, minuit. Le préfet, Pierre Ory, considère qu'utiliser des pétards et des feux d'artifices dans les lieux où se tiennent de grands rassemblements est "de nature à créer des troubles à la tranquillité et à l'ordre publics ainsi que des désordres et mouvements de panique".

En Meurthe-et-Moselle leur utilisation est interdite par le préfet, Eric Freysselinard depuis le 15 juin et jusqu’au 16 juillet. Une période incluant la fête de la musique, la fête nationale du 14 juillet et la finale du mondial de foot ce dimanche 15 juillet.

Mais pas de panique, les artificiers professionnels qui exercent dans le cadre de spectacles pyrotechniques ne sont pas touchés par cet arrêté. Il sera donc possible d'assister aux traditionnels feux d'artifices du 14 juillet.