Les feux d'artifices interdits dans le Finistère

Après les Côtes d'Armor, la préfecture du Finistère interdit la vente, le port, le transport et l’utilisation sur la voie publique d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques. Cette interdiction prend effet à 20 ce mercredi et jusqu'au lundi 4 janvier 8h.

"Sur la même période, le port et le transport, sans motif légitime, d’armes, de munition et d’objets pouvant constituer une arme, ainsi que la vente au détail et le transport de tout carburant ou combustible dans un récipient transportable, sont interdits", précise la préfecture.