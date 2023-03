Les feux d'habitation en forte hausse dans l'Eure : il faut ramoner deux fois par an

Pour les deux premiers mois de l'année 2023, les pompiers de l'Eure comptabilisent déjà trente interventions pour de feux d'habitation. Depuis deux ans, les feux d'habitation sont en forte hausse (+38%) dans le département. Une augmentation que le colonel Pierre Machillot, directeur adjoint du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Eure, explique par plusieurs facteurs : "Le changement des comportements, on reste plus chez soi, avec un effet télétravail qui est apparu après le covid. Il y a aussi dans l'Eure de plus en plus de résidences secondaires et utiliser ses moyens de chauffage ou ses installations électriques de manière moins fréquente peut occasionner des départs de feu". Il y a eu en 2022, 138 feux d'habitation dans l'Eure sur toute l'année 2022. Pour la saison hivernale, de novembre à février, c'est même "+72% en deux ans" indique le préfet de l'Eure, Simon Babre, "avec un nombre de feux qui est proportionnellement plus important en zone rurale qu'en zone urbaine".

Plus de poteaux incendie dans les communes

Le Département de l'Eure a adopté en 2017 un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie. À Angerville-la-Campagne, près d'Évreux, le maire Guy Dossang a fait installer une borne à proximité de l'école et du nouveau quartier Le Pré aux Fraises, "pour la sécurité des habitants principalement" dit-il, "comme ça, on dort sur nos deux oreilles, on sait que s'il y a un problème, ce sera résolu". D'ailleurs, au bout de la rue, les pompiers sont déjà intervenus pour un feu de thuyas avec un risque de propagation au transformation électrique tout proche. Avec les subventions de l'État, du Département et de l'agglomération Évreux Portes de Normandie, ce poteau revient à 1.000 euros à la commune (soit 20% du coût total).

Guy Dossang (à droite) présente le nouveau poteau incendie au préfet, au colonel et au président du SDIS 27 © Radio France - Laurent Philippot

Le règlement départemental impose un point d'eau (poteau ou bouche) à maximum deux cents mètres des habitations en milieu rural, "un développement qui a permis de régler de nombreux problèmes en termes d'interventions, de faire partir moins d'hommes, moins de matériels car notre problématique aujourd'hui, c'est pas le manque de matériel, c'est le manque d'êtres humains" rappelle Pascal Lehongre, le président du conseil d'administration du SDIS 27. Une règle des deux cents mètres qui ne satisfait pas le sénateur de l'Eure Hervé Maurey. Le Sénat a d'ailleurs adopté mercredi 15 mars 20223 sa proposition de loi visant à adapter le défense extérieure contre l'incendie à la réalité des territoires ruraux . "On veut éviter les situations comme ce qui se passe dans l'Eure où les communes sont obligées dans certains cas de dépenser des sommes tout à fait inconsidérés pour appliquer une réglementation tout autant inconsidérée" fustige le sénateur. Pour le Département de l'Eure, c'est la stricte application d'une réglementation nationale qui date de 1957.

Les tuyaux du ramoneur

Ramoneur depuis dix ans au Vaudreuil, Sébastien Vannier livre quelques conseils pour prévenir les feux : "Deux ramonages par an, c'est obligatoire" rappelle-t-il, "il est conseillé d'en faire un avant la période de chauffe en septembre-octobre, et le deuxième en février, histoire de couper la période de chauffe en deux". Autre conseil du professionnel, "utiliser du bois bien sec, avec un taux d'humidité inférieur à 20%". Il existe d'ailleurs des appareils pour mesurer l'humidité du bois à partir d'une vingtaine d'euros.

Sébastien Vannier, d'AFC Ramonage au Vaudreuil, dispose de nombreux outils pour ramoner cheminées, inserts, poêles à granulés © Radio France - Laurent Philippot

Lors de ses interventions, Sébastien Vannier est encore confronté à des conduits mal entretenus et se rappelle d'un "conduit complètement bouché parce qu'il avait été ramoné par la personne qui habitait la maison et qui ne l'avait pas fait jusqu'en haut, les deux derniers mètres n'avaient pas été ramonés avec un gros risque d'incendie si elle continuait à allumer le feu par la suite". Les détecteurs de fumée ou de chaleur doivent aussi être régulièrement entretenus et leurs piles remplacées.

Les feux d'habitation en 2022