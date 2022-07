Les feux de forêt en Europe ont ravagé l'équivalent de la surface du département de la Mayenne

Depuis le début de l'année, des incendies ont détruit plus de 500.000 hectares dans les 27 pays de l'Union Européenne, soit l'équivalent de la surface du département de la Mayenne. Au 16 juillet, les feux de forêt et de végétation ont ravagé plus de surface que pendant toute l'année 2021.

Imaginez tout le département de la Mayenne, de Pré-en-Pail à Renazé, de Saint-Denis d'Anjou à Landivy, imaginez les villes de Laval, Château-Gontier-sur-Mayenne, Evron, Craon, ravagés par les flammes. Un territoire entièrement noirci par de gigantesques feux de forêt et de végétation. C'est une image terrifiante, dramatique qui illustre malheureusement ce qui se passe au sein de l'Union Européenne depuis le début de l'année.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Selon les statistiques de l'EFFIS, le système européen d'information sur les feux de forêt, publiées par l'Agence France Presse, les incendies ont ravagé au total depuis le début de l'année 517.000 hectares au sein des 27 pays de l'UE, soit 5.170 km2, l'équivalent de la surface de notre département ! Une tragédie.

Vague de chaleur et réchauffement climatique

En France, 40.000 hectares ont brûlé à ce jour contre 30.000 pour toute l'année 2021. Les plus gros incendies mobilisent encore les pompiers en Gironde en particulier. "Nous savions que ce serait un été difficile et nous nous attendons à ce que ça se poursuive, nous n'en sommes même pas à la moitié de la saison des feux. Auparavant la saison se concentrait de juillet à septembre, maintenant nous avons des saisons plus longues et des feux très intenses" explique l'EFFIS à nos confrères de l'AFP.