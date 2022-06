Feux de forêt en Occitanie : "on est au début d'une saison qui va être très difficile"

Les pompiers occitans doivent-ils se préparer à un été de tous les dangers ? Les feux de forêts sont particulièrement précoces, cette année : 430 hectares ont brûlé, le week-end dernier, dans les Gorges du Tarn, en Aveyron. Dans le Tarn, ce sont 50 hectares qui sont partis en fumée à l'est d'Albi. Une situation assez alarmante pour Sébastien Lahaye, ancien pompier des Bouches-du-Rhône, coordinateur de projets européens autour de la gestion des feux, spécialiste des incendies de forêts. Sébastien Lahaye dirige aussi Warucene, une société d'expertise sur les incendies de forêt et de végétation. Il a répondu aux questions de France Bleu Occitanie.

Confirmez-vous qu'un incendie comme celui qui a pris dans les Gorges du Tarn, ce n'est pas courant au mois de juin ?

Non, ce n'est pas courant, même si certaines régions, notamment la région méditerranéenne, ont l'habitude d'avoir des feux assez tôt dans la saison, le fait qu’on ait des feux dès le mois de juin est la preuve qu'on est certainement au début d'une saison qui va être très difficile.

Ça veut dire que le risque est en train de se déplacer vers le nord ?

Le risque se déplace à la fois vers le nord et en altitude. On a de plus en plus d’incendies destructeurs dans des régions plus au nord et puis dans des régions plus hautes, comme les Pyrénées ou les Alpes. Il y a un autre phénomène, c'est que dans les régions qui étaient soumises depuis tout le temps au risque feux de forêt, là on a des feux de plus en plus extrêmes.

Cet incendie des gorges du Tarn est sans doute d'origine humaine. Sait-on quelle est la proportion d'incendies provoqués par l'homme ?

Globalement, en France, la très grande majorité des incendies, autour de 95 %, sont d'origine humaine. Néanmoins, il faut bien voir ce qu'il y a derrière le terme « origine humaine ». Ce n’est pas forcément de la malveillance. Il y a évidemment des incendies malveillants, mais il y a aussi énormément d'incendies qui sont accidentels. Les seuls d’origine naturelle qu’on a en France sont dus à la foudre, mais c'est très rare.

Beaucoup de ces incendies sont évitables ?

Oui, en effet : les jets de mégot par la fenêtre, les barbecues mal éteints ou les incendies liés à des travaux, avec des gens qui utilisent une disqueuse, une débroussailleuse ou une moissonneuse batteuse par exemple. En période sèche, ça peut déclencher un départ de feu.

Justement qu'est-ce que ces premiers incendies de l'année disent de l'état actuel de sécheresse de nos forêts?

Ils confirment malheureusement ce que ce que tout le monde voit : les forêts sont très sèches, on a parfois des déficits hydriques énormes. Dans certains départements, on n'a pas eu d'eau depuis plusieurs mois, voire pendant tout l'hiver. Parfois, on peut avoir des pluies qui arrivent tardivement, en fin de printemps ou en début d'été maintenant. Mais, le problème c'est que ces pluies ne vont pas recharger le sous-sol. Et donc, même si on a une ré-humidification de la végétation en surface, ça n’empêche pas le sol profond est sec et que donc les arbres sont secs.

Grâce à quels outils connaît-on en temps réel l'état de sécheresse des forêts ?

C'est toute une ingénierie qui a été mise en place au fil des années par les services de Météo France, en collaboration avec les acteurs de terrain, notamment avec l’Office National des Forêts qui fait des relevés.

C'est la teneur en eau des végétaux, c'est ça ?

Oui, en fait, c'est calculé de façon modélisée : intègre à la fois le vent de la journée, la température de la journée, l'humidité de la journée et puis le nombre de jours sans pluie. Et de ça, on sort de tout un tas d'indices qui nous donnent un état du risque. Et on vient confirmer ce risque en faisant des prélèvements de végétation pour voir si le niveau de sécheresse qu'on envisageait en bien celui-ci.

Faut-il se préparer à un été de tous les dangers ?

Oui, pour plusieurs raisons. La première c'est, qu’encore une fois, en zone méditerranéenne, on a des endroits qui sont déjà très secs : nous avons, fin juin, le niveau de sécheresse qu'on a habituellement début au début du mois d'août, ce qui est très inquiétant. Et en plus, on a une zone concernée par le risque qui est très grande. Ça veut dire qu'on va être obligés de disperser les moyens de lutte. On une vingtaine d’avions en France. Ces avions sont extrêmement efficaces, mais ils sont efficaces s’ils peuvent agir massivement : si on peut envoyer six ou dix avion ensemble pour « assommer » les feux. Et à partir du moment où on va devoir, certaines journées, délocaliser - c'est à dire mettre une partie des avions à Bordeaux, une partie à Nice, une partie en Corse et une partie peut-être en Bourgogne ou dans des régions peu nouvellement concernées, on va casser cette force de frappe massive.