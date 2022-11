"Les feux de forêt ont un effet sur les recrutements", reconnait le patron des pompiers en Dordogne

"Oui on peut dire que les feux de foret ont eu un effet sur les recrutement. Il y a eu un effet pour défendre les forets". Le Contrôleur Général Alain Rivière se réjouit de ces nouvelles vocations. Mais reconnait que les pompiers cherchent toujours à recruter. "On manque de volontaires. Plus c'est rural plus c'est difficile à recruter. On a malheureusement beaucoup de départs dans les 5 premières années."

ⓘ Publicité

Parce que le pompier volontaire doit gérer "trois vies" comme le dit Alain Rivière : la vie perso, la vie pro et la vie de pompier volontaire. Quand un pompier s'engage, on négocie ses disponibilités avec l'employeur, en fonction du poste. Il doit aussi s'organiser sur ses temps libres.

Justement, fin octobre, Emmanuel Macron a évoqué un "plan de soutien au volontariat" dans les Sdis pour "allonger la durée pendant laquelle les entreprises pourront libérer leurs sapeurs-pompiers volontaires", en indemnisant "mieux les entreprises citoyennes". "C'est intéressant, répond Alain Rivière. Notre enjeu c'est la disponibilité opérationnelle en journée. On devra encourager les entreprises à libérer leurs sapeurs pompiers volontaires lorsqu'il est nécessaire."

"La force de notre dispositif, c'est que ca repose sur la complémentarité des Sapeurs Pompiers professionnels et des volontaires. On a en Dordogne un noyau de 250 pompiers professionnels qui assurent le quotidien à Périgueux, Bererac, Sarlat, Nontron. _Mais en effet en milieu rural, il y a exclusivement des Sapeurs Pompiers volontaires"_Ils sont 1600 en Dordogne.

loading