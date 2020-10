Les "feux intelligents" jugés illégaux : à Larche, en Corrèze, il donne pourtant satisfaction

Les feux "intelligents" ne sont pas conformes à la réglementation. Le ministère de l'Intérieur vient de l'indiquer alors que ces feux, qui passent au vert seulement si on roule à la bonne vitesse, fleurissent en France. Exemple à Larche, en Corrèze, où il donne satisfaction.

Il est là, dans une longue ligne droite en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h. "Ca casse vraiment la vitesse" indique le maire de Larche, qui revendique les bienfaits de ce feu intelligent qui passe au vert seulement si les véhicules roulent à la bonne vitesse à son approche. "Quand vous avez un collège avec 600 enfants sur l'avenue, on privilégie certaines choses dont la sécurité" poursuit Bernard Laroche.

La meilleure solution pour faire ralentir les gens

Il met en avant les vertus de ce dispositif plutôt qu'un ralentisseur "il faut un vrai dos d'âne pour faire ralentir les gens, et ça fait du bruit avec les suspensions des voitures", ou qu'un radar "qui met un pv quand on passe au-dessus de la vitesse, et les gens se plaignent". Selon lui, "ce feu est la meilleure solution pour faire ralentir les gens". La fluidité de la circulation qu'il apporte par rapport à un feu normal est aussi relevée.

à lire aussi À Larche, un feu tricolore intelligent pour faire lever le pied de l'accélérateur

Feux pas conformes, responsabilité des maires engagée

Oui, mais, alors qu'ils sont vantés depuis plusieurs mois pour la sécurité routière... ils sont illégaux ! Ils ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur en matière de signalisation routière. Le ministère de l'Intérieur l'a écrit noir sur blanc, en réponse à la question d'un sénateur, et dit aussi que les communes qui en ont sur leur territoire doivent les éteindre ou leur redonner un usage de feu normal. Car, en cas d'accident, la responsabilité des maires est engagée.

Les gens roulent moins vite

En Corrèze, outre Larche, il en existe un à Brive près de la caserne des pompiers le long de la Corrèze (rue de l'île du roi), et à Collonges la Rouge depuis fin juin. "Avec le confort des voitures, on ne se rend pas toujours de la vitesse à laquelle on roule" reprend le maire de Larche, "là, ça permet de faire prendre conscience aux conducteurs qu'il y a des gens sur les trottoirs, qu'il y a des gens qui traversent la route".

Un bémol est tout de même pointé "il y a beaucoup plus de bruit" relève Jean-Claude dont la maison se trouve près du feu, "car les gens ralentissent avant le feu puis accélèrent", notamment les deux-roues dont les jeunes conducteurs s'en amusent parfois. "Mais les gens roulent moins vite hein, il y a eu de plus grandes bêtises faites en France !".

Le maire de Larche en envisage un autre sur sa commune

Si bien que Bernard Laroche a en tête d'en faire possiblement installer un autre dans la commune, "sur la route vers Brive, il y a une réflexion à avoir, car les commerçants à l'entrée du bourg trouvent que les voitures arrivent trop vite". Le projet sera probablement remis à plus tard, quand la réglementation aura évolué. C'est ce que demande aussi l’association 40 millions d’automobilistes qui loue ce dispositif.

En attendant, si quelqu'un demande à Bernard Laroche de suspendre l'utilisation du feu actuel, "on essaiera de faire valoir nos arguments. Après, si on nous y oblige..."