Les files de queue s'allongent en Berry devant les stations-service

Plus d'essence ou presque à Bourges. Plus rien à Saint-Florent sur Cher. Plus rien non plus à Châteauroux ou au Blanc. Seules quelques pompes, de-ci, de-là, délivrent encore un peu de carburant, le plus souvent limitant à 20 euros d'achat.

"J'ai de quoi faire encore une quarantaine de kilomètres mais je dois aller à Tours cet après midi. Je ne sais pas comment je vais faire si je ne trouve pas d'essence" s'inquiète ce jeune homme, dans une longue file de voitures patientant à l'une des rares stations encore en service à Issoudun. A côté de lui, un conducteur explique "je travaille à Bourges. Je suis dans la réserve. J'ai absolument besoin d'essence. Et je vais en apporter aussi à un ami qui n'en a plus non plus et ne sait pas comment il va aller travailler demain...A mon avis, il va y avoir du monde dans ce cas là...".

Les automobilistes s'échangent les bons plans sur les réseaux sociaux - capture écran Facebook

Parfois, les esprits s'échauffent, comme cette conductrice qui raconte s'être battue la veille avec une autre automobiliste, à la pompe d'un supermarché. "Oui, on en est venu aux mains ! Elle m'agaçait, elle râlait... Je l'ai poussée!". Heureusement, le cas reste rare. La police de Châteauroux a dû intervenir pour aider un pompiste pris à parti par des automobilistes et pour encadrer des files de voitures qui bloquaient le passage à Cap Sud, à Saint-Maur. Les gendarmes, eux, ont été sécuriser la bande d'arrêt d'urgence à proximité d'une aire de repos dotée d'une station service, où une file de plusieurs dizaines de voitures s'était formée pour espérer acheter un peu d'essence.

La préfecture de l'Indre en appelle au civisme.