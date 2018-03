"Le réveil a été difficile pour l'équipe ce matin", voilà ce qu'on pouvait lire hier sur le facebook de l'équipe cycliste féminine FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope. Le club, stationné dans le Nord de l'Italie pour participer au Trofeo Binda, s'est fait voler huit vélos la veille de la course. Au-delà du préjudice financier, ça a été un choc pour les championnes qui ont dû courir sur leurs vélos de secours (que l'on appelle le mulet). Chaque championne a deux vélos pour courir : l'un réglé "léger", l'autre plus "dur", qu'elle utilise en fonction des conditions climatiques.

Les voleurs ont forcé les 2 verrous du camion-atelier, ont enlevé les alarmes, et ce, alors même que le staff dormait juste à côté. Ce qui fait dire au manager Stephen Delcourt que "les voleurs devaient être expérimentés".

"Ce type de vols arrive souvent dans le Sud-Est de la France et dans le Nord de l'Italie, car on n'est pas loin des pays de l'Est", a-t-il appris auprès des carabinieri.