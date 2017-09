Les footballeurs d'Amnéville réintégrés en Nationale 3

Le suspens vient de prendre fin pour le CSO Amnéville. Après un feuilleton qui a duré tout l'été, Amnéville est réintégré ce jeudi en Nationale 3 (ex-CFA2) par la Fédération Française de Football. Les Amnévillois vont devoir rattraper les 5 matchs déjà joués cette saison.

C'est la fin d'un interminable feuilleton pour le CSO Amnéville. Le club avait gagné le droit de monter en Nationale 3 (ex-CFA2) sur le terrain mais à cause de problèmes financiers et administratifs, le CSOA avait vu cette accession invalidée par la Fédération Française de Football. Amnéville avait donc démarré la saison en Régionale 1 (ex-DH) mais avait engagé des procédures devant le CNOSF (comité national olympique et sportif Français).

La ténacité récompensée #N3 #nousvoilà - page Facebook du CSO Amnéville

Après un mois de procédure et un avis favorable du CNOSF (comité national olympique et sportif Français), la FFF a donc réintégré ce jeudi le CSO Amnéville en Nationale 3, le club va devoir rattraper les 5 matchs disputés depuis le 19 août. "C'est une belle leçon d'un président qui y a toujours cru, même quand on a été enterré, même quand l'espoir ne semblait plus exister" indique la page Facebook du CSO Amnéville.

C'est "une victoire" pour le président François Ventrici, joint par France Bleu Lorraine, "je remercie tous les joueurs que nous avions recruté pour évoluer en Nationale 3, ils sont tous restés, je pense qu'on a une équipe compétitive". Le président ne s'interdit pas de recruter 2-3 joueurs à la trêve.

Le club d'Amnéville se veut ambitieux pour ce nouveau championnat "Si l'équipe et le club montre autant de ténacité sur et autour du terrain cette saison pourrait bien être celle du CSOA qui sera revenu de loin !!"

Il y aura donc 4 clubs Mosellans cette saison en Nationale 3, la réserve du FC Metz, Sarreguemines, Trémeny et donc Amnéville. Il va falloir revoir les matchs (il y aura probablement des journées de championnat en semaine) et les classements.

Amnéville va apparaître dans le classement de Nationale 3 - fff.fr

En Régionale 1, la ligue Grand Est de football va devoir réaménager les calendriers, "ce qui n'est pas sans conséquence".

Le communiqué de la Ligue du Grand Est de Football - fff.fr

