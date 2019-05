Les forains d'Aix-en-Provence font entendre leur colère sur le périphérique

Pagaille monstre sur le périphérique aixois à cause d'une opération escargot organisée par les forains

Ils auront provoqué des bouchons monstres. Quelque 70 commerçants non-sédentaires ont organisé une opération escargot, ce mardi, sur le périphérique d'Aix-en-Provence.

Ils demandent à garder leurs emplacements près de la Rotonde, où ils prennent leurs quartiers trois fois par semaine, depuis maintenant trois ans.

Ils y avaient été déménagés, déjà de force à l'époque. Mais maintenant que les travaux touchent à leur terme autour du palais de justice, la mairie d'Aix-en-Provence entend rendre aux forains leur marché historique, et ce dès le mardi 28 mai.

"Ils nous déplacent au gré des travaux, nous ne sommes pas des pions, s'agace une maraîchère, au volant de sa camionnette, une file ininterrompue de voitures derrière elle. Il faut des années pour se faire une bonne clientèle, et dès qu'on y parvient on nous déplace. Les clients ne savent jamais où nous trouver!"

Mais les 150 forains ont surtout trouvé un terrain bien plus lucratif à la Rotonde : "depuis qu'ils ont déménagé, il y a trois ans, leur chiffre d'affaire a été multiplié par trois, en moyenne", témoigne Michel Marin, président du syndicat des marchés de France. Et c'est parfois même davantage, comme pour Véronique, charcutière, qui assure faire "l'équivalent de six jours de travail en deux jours à la Rotonde", par rapport à son ancien emplacement, grâce au passage incessant des clients sur "le cours Mirabeau ou sur les allées provençales avec le parking".

Retour dans le secteur des "trois places"

A partir du mois de juin, les maraîchers seront dispersés entre la place Verdun et celle des Prêcheurs. Les artisans seront, eux, installés dans la petite rue Thiers, alors que les brocanteurs pourraient garder leur place sur le cours Mirabeau.

Une nouvelle opération escargot est prévue, ce jeudi 16 mai, toujours sur le périphérique d'Aix-en-Provence. Ce sera la cinquième manifestation en à peine plus d'une semaine.