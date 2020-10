Foire Saint-Romain : Les forains inquiets rassemblés devant la préfecture de Rouen

Alors que plusieurs fêtes foraines sont annulées un peu partout en France à cause de l'épidémie de Covid-19, une mobilisation nationale s'est déroulée lundi 12 octobre. A Rouen, la foire Saint-Romain, prévue à partir du 23 octobre, est maintenue mais seulement avec une jauge de 1 000 visiteurs. Insuffisant pour les 220 forains qui ont mené, avec une vingtaine de camions, une opération escargot du Havre jusqu'à la préfecture de Rouen en fin de matinée. Des représentants ont été reçus par le préfet de Seine-Maritime.

Des klaxons

Devant la préfecture, des dizaines de forains. Parmi eux, Stéphane, venu de la Sarthe pour soutenir ses collègues : "Mille personnes, c'est une personne tous les cinquante mètres. Le site fait 9 hectares. C'est du jamais vu, c'est du grand n'importe quoi ! On peut voir dans les parcs d'attraction 25 000 personnes, à Disneyland par exemple, ou encore 9 000 au Puy du Fou et nous on nous autorise seulement 1 000 visiteurs. Avec les frais liés à l'emplacement ce n'est pas viable ! ".

Les conséquences économiques seraient désastreuses pour certains forains. "Il y deux ans c'était les gilets jaunes, l'année dernière Lubrizol et là c'est le coronavirus C'est beaucoup d'inquiétude. On a peur pour notre avenir, comment cela va se passer. On gagne rien, c'est la catastrophe. On n'arrive pas à suivre. L'économie s’effondre", regrette Léon Milot, 24 ans, qui travaille dans la célèbre confiserie du même nom.

Laurent n'est pas forain, mais fournisseur. Basé près d'Yvetôt, il approvisionne les fêtes foraines en pommes d'amour. "Le manque à gagner est énorme. Heureusement que j'ai des petits marchés, cela me permet de survivre". De leur côté, les forains prévoient de durcir le mouvement si leurs demandes ne sont pas acceptées. Mais la foire, les forains l'assurent, aura bien lieu.