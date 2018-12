Les forces de l'ordre délogent les gilets jaunes à Brest

Brest, France

Les gilets jaunes sont donc en train de partir du rond-point de Brest ce matin. C'était l'un des symboles du mouvement depuis le début. Les manifestants mobilisés sur ce rond-point d'Ikea au Froutven réalisaient un blocage filtrant, mais pas plus jusqu'à hier soir.

Les lycéens aussi dans le mouvement

Par ailleurs, les lycéens entrent dans la danse. Actions de lycéens notamment dans le plus important lycée de la région, celui de Bréquigny à Rennes. Mais aussi à l'Élorn à Landerneau. Les dépôts pétroliers de Brest et Lorient sont toujours bloqués. Et les opérations continuent sur les ronds-points de Brest, Quimperlé, Troyalac'h, Lanester ou encore Theix et Pontivy.