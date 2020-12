"Les forces de l'ordre seront intransigeantes ce soir" du réveillon du Nouvel An en PACA

Pour faire respecter les règles de ce réveillon 2020 particulier, les forces de l'ordre seront mobilisées un peu partout en France : 100.000 policiers et gendarmes dans toute la France, et 1.500 dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

L'année 2020 restera une année particulière, le réveillon ce jeudi soir aussi sera particulier en raison des consignes sanitaires et les forces de l'ordre vont devoir veiller au respect du couvre-feu dès 20h notamment. Sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 1.500 policiers et gendarmes sont mobilisés entre 20h ce jeudi soir et la fin de la matinée du 1er janvier. "Le couvre-feu est mis en place dès 20h, il faudra donc à ce moment là justifier d'une attestation pour pouvoir circuler. Les autres seront verbalisés. Le ministre de l'Intérieur a été très clair pour que les forces de l'ordre se montrent intransigeantes", explique le général Eric Gosset, adjoint au commandement de la région de gendarmerie Paca

Délits routiers, couvre-feu et fêtes clandestines dans le viseur

En plus des contrôles routiers liés au couvre-feu, les automobilistes n'échapperont pas aux contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants et une attention particulière sera aussi portée aux violences urbaines que l'on constate parfois la nuit de la Saint-Sylvestre. Le général Eric Gosset, adjoint au commandement de la région de gendarmerie PACA, promet une présence "encore plus visible" cette année. Un arrêté a également a été pris pour interdire le transport d'artifice et d'outils inflammables.

"Les Français doivent comprendre que ce 31 doit être une fête raisonnée pour pouvoir continuer de vivre normalement dans le respect des règles sanitaires."

Gare à ceux qui ont prévu plusieurs dizaines de personnes à la maison... Les forces de l'ordre promettent aussi d'intervenir si plusieurs voitures sont garées près d'une habitation par exemple ou si un voisin signale des problème de tapage nocturne. Pas de cadeau pour les participants aux grandes fêtes et organisateurs de fêtes clandestines, tout le monde sera verbalisé, préviennent les forces de l'ordre.