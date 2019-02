Les fouilles sont terminées, le parking des Cordeliers rouvre à Auxerre

Auxerre, France

C'est un serpent de mer, depuis plusieurs années : que faire de la place des Cordeliers en centre-ville d'Auxerre ? Certains veulent y conserver le grand parking, d'autres voudraient bien voir les voitures en disparaître. Une chose est sûre, elle sera réaménagée, reste à savoir comment. Dans le cadre de ce projet de réaménagement, un diagnostic archéologique a eu lieu pendant près de trois semaines. Il vient de s'achever, le parking de 150 places est de nouveau accessible.

Des traces de l'Antiquité au XIXe siècle

Ce diagnostic préalable était nécessaire avant de commencer quelques travaux que ce soit sur la place. Si les conclusions finales sur ce qui a été découvert ne seront rendues qu'en avril, l'équipe d'archéologues de l'institut national de recherche archéologique préventive (INRAP) a déjà une idée de ce qui a été découvert. Déjà, les fondations de la halle du marché couvert des Cordeliers qui existait au début du XXe siècle. Construite en 1904, ses fondations ont abimé les sols plus anciens. Heureusement, tout n'a pas été détruit : "_on a pu découvrir un aperçu d'un quartier daté de la fin du XVIIIe, début XIXe_, explique Alexander Burgevin, le responsable de ces fouilles. Et plus anciennement, on a un niveau de l'Antiquité tardive, _autour de 300 après Jésus Christ. On a trouvé plusieurs fosses, dont une qui a accueilli du feu. On ne sait pas si c'est un four, mais plus ou moins associé à ce niveau là, on aurait beaucoup de déchets métallurgiques, du fer notamment. Il y aurait peut-être eu un travail des métaux à cet endroit là_."

Un parking oui, mais où ?

Le résultat de ces fouilles pourrait conditionner le réaménagement de la place. Car selon le projet choisi, les suites ne seront pas les mêmes. Par exemple, si l'idée d'un parking sous-terrain était retenue, il y aurait très probablement de nouvelles fouilles d'après l'INRAP. En revanche, si ce réaménagement ne concerne que la surface des Cordeliers, pas besoin de nouvelles fouilles, car les travaux n'impliqueraient pas de détruire les vestiges.

A la mairie d'Auxerre, on explique que "toutes les options sont pour l'instant sur la table", mais qu'une chose est sûre : il faut un grand parking en centre-ville. Le résultat du diagnostic pèsera dans la balance pour le choix du projet de réaménagement. Mais un autre facteur sera déterminant : la décision de l'achat ou non du parking de l'étang Saint-Vigile, celui du conseil départemental, par la ville. On ne sait pas encore quand cette décision sera prise.

Un autre diagnostic est en cours actuellement sur le parking de l'abbaye Saint-Germain. Il devrait s'achever le 22 février au plus tard.