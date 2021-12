Les Français se ruent sur les gîtes de groupes, pour les vacances de Noël

Plus sûrs, plus tranquilles... En cette période de pandémie, les gîtes de groupes ont beaucoup de succès, comme en Charente et en Charente-Maritime.

Les gîtes sont définitivement un must pour les vacances d'hiver ! Toujours très demandés, les réservations ont particulièrement explosées cette année. Surtout pour les logements destinés aux gros groupes, de plus de 10 personnes, qui sont tous complets dans les deux Charentes. Un succès lié à la pandémie.

Les gîtes de groupes, plus "rassurants" que les hôtels

"Voici la salle à manger, où les clients peuvent se retrouver ensemble", désigne Fernanda de Bragelongne, dans la grande salle de la Villa Verde, gîte et maison d'hôtes à La Rochelle. Près de douze clients peuvent venir passer des vacances ensemble dans cette grande maison au style art-déco. Car la partie gîte a particulièrement du succès en cette année 2021. "On a plus de demandes que d'habitude. Je pense que les gens ont plus envie d'être entre eux, entre connaissances..." explique Fernanda de Bragelongne. "Plutôt que d'être dans des hôtels où ils peuvent potentiellement croiser plus de monde."

Fernanda de Bragelongne, la co-propriétaire du gîte la Villa Verde à La Rochelle, a plus de demandes cette année pour les vacances de Noël. © Radio France - Solène Gardré

Une tendance liée à la pandémie donc, et qui s'observe aussi dans les grands groupes comme Gîtes de France. "En Charente-Maritime, 100% des gîtes de groupes sont réservés", constate Daniel Marie, le président départemental. Si les vacances sont propices à de fortes réservations, ça reste une année "exceptionnelle" pour Daniel Marie, avec un engouement plus fort. "Les gîtes de groupes sont réservés depuis de nombreux mois, et on déplore de ne pas en avoir assez !"

Même situation en Charente : "Nous n'avons plus aucun gîtes de groupes disponible pour les deux semaines des vacances de Noël", note la présidente Annie Denechaud. Un succès qui touche tout type de logement : jusqu'à 78% de logements réservés en Charente, 85% en Charente-Maritime. "Globalement, l'année 2021 est la meilleure année que nous ayons eu depuis 10 ans", conclut Annie Denechaud.