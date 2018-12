Les Francofolies dévoilent les premiers artistes pour l'édition 2019

M, Soprano, Patrick Bruel, Christine and the Queens, The Blaze, IAM Symphonique, Angèle ou encore Boulevard des Airs : les Francofolies de La Rochelle dévoilent ce mercredi les artistes qui se produiront sur la scène du festival en juillet prochain.

La Rochelle, France

Rendez-vous du 10 au 14 juillet 2019 à La Rochelle pour célébrer la trente-cinquième édition du festival avec le meilleur de la scène française. Au cœur de La Rochelle, le festival réunira, une fois encore, une programmation populaire et audacieuse avec ses têtes d'affiche incontournables et ses jeunes espoirs !

Au programme : cinq jours et cinq nuits de musique, au bord de la mer, entre la mythique Grande Scène Jean-Louis Foulquier, des lieux atypiques et des salles plus intimistes !

-M- SOPRANO - PATRICK BRUEL - CHRISTINE and THE QUEENS - THE BLAZE - IAM SYMPHONIQUE - ANGELE - BOULEVARD DES AIRS... et plus de 80 artistes à venir !

billetterie : https://francofolies.fnacspectacles.com/