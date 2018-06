Igor et Grichka Bogdanoff ont été placés en garde à vue ce mardi à Paris, indique une source judiciaire. Les frères jumeaux, animateurs scientifiques à la télévision, sont soupçonnés "d'escroquerie sur personne vulnérable".

Igor et Grichka Bogdanoff ont été placés en garde à vue ce mardi à Paris. Selon une source judiciaire, les frères jumeaux sont entendus dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour "escroquerie sur personne vulnérable et tentative d'escroquerie".

Célèbres pour avoir animé l'émission Temps X dans les années 1980 et auteurs d'essais sur la science et la science-fiction, Igor et Grichka Bogdanoff ne font pas l'unanimité dans la communauté scientifique. Le CNRS avait rendu en 2003 un rapport au vitriol sur leurs travaux de recherche.