Les fromages basques les envoient en prison

Pays Basque, France

Deux hommes et une femme ont du s'expliquer à la barre du tribunal de Bayonne ce jeudi pendant plusieurs heures. Une audience fleuve devant la chambre correctionnelle après trois années d’instruction pour des faits de vols et d'escroqueries qui ont fait environ 150 victimes. L'affaire remonte à 2014 lorsque le trio de Dacquois décide de profiter de la situation : un pass de la Poste qui tombe entre leurs mains. Avec cette clé universelle, ils ouvrent des boites aux lettres et dérobent des chéquiers.

26 000 euros de préjudice

Armés de fausses cartes d’identités et de fausses plaques d'immatriculations, la petite bande se rend dans le Pays Basque intérieur. Objectif : acheter du fromage basque célèbre pour sa qualité. Les produits sont ensuite revendus sur le marché de Dax, mais aussi dans les Pyrénées-Atlantiques et en Gironde. Tous les bénéfices tombent dans leurs poches. Rapidement les victimes (particuliers, GAEC, SARL et grandes surfaces) constatent des débits sur leurs comptes, réalisés avec des chèques qu'ils n'ont jamais eu en main. L’enquête de la Gendarmerie de Mauléon va mettre un terme à l'escroquerie qui a duré 6 mois pour un montant évalué à 26 000 euros.

De la tome à la taule

Si la femme, inculpée dans cette affaire, a été relaxée, les deux hommes ont été condamnés. Âgé de 58 ans, le principal prévenu est condamné à quatre ans de prison dont une année avec sursis. Son complice est condamné à trois ans de prison dont un an avec sursis également.