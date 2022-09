Les fumées de l'incendie dans le Médoc ressenties jusque dans les deux Charentes, plus de 1.300 appels au 18

Depuis lundi 12 septembre, les flammes dévorent à nouveau la forêt de pin de Gironde, dans le Médoc cette fois. Mardi 13, les fumées sont senties jusque dans nos deux départements : on compte plus de 1.300 appels au 18 chez nous. Des pompiers charentais et charentais-maritimes sont sur place.