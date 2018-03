Épinal, France

On vous le révélait la semaine dernière, l'ancien manager général des Gamyo d’Épinal était en procédure judiciaire aux prud'hommes. Anthony Maurice réclamait au club de hockey-sur-glace vosgien, 35 000 euros d'impayés.

29.000 euros à verser

La décision est tombée ce mardi matin : le club est condamné à régler près de 29.000 euros à l'ancien manager général du club. Une somme qui comprend à la fois, les salaires non-payés de novembre et décembre 2017, les congés payés et surtout les indemnités de rupture conventionnelle.

Cette condamnation s'ajoute à celle de janvier dernier. Cette fois, c'était l'ancien coach Séphane Barin qui réclamait des impayés. Il a, lui aussi, obtenu gain de cause et un chèque de plus de 23.000 euros.

Un ancien joueur porte plainte

Le conseil de prud'hommes d'Épinal confirme également ce mardi matin une nouvelle plainte : celle d'un ancien joueur, le Slovaque Dominik Fujerik qui a joué dans les Vosges entre 2015 et 2017. Une décision sera rendue le 3 avril prochain dans cette affaire.

Au début du mois de mars, France Bleu Lorraine avait recueilli le témoignage exclusif de l'ex-Spinalien : le Canadien Mario Scalzo. Il déclarait que le club lui devait plusieurs milliers d'euros de salaires impayés.

