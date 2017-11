Les garçons qui ont roulé sur leur copain de 20 ans au Neubourg ont été mis en examen à Evreux

Au Neubourg dans l'Eure, les trois garçons impliqués dans la mort de leur copain de 20 ans ont été mis en examen vendredi. La thèse de l'accident est confirmée.

Au Neubourg, les trois garçons impliqués dans la mort d'un de leurs copains mardi soir ont été mis en examen vendredi soir. Le jeune automobiliste a été placé en détention. Après la découverte du corps du jeune homme de 20 ans mercredi matin, l'enquête a rapidement abouti et il apparaît que les trois garçons ont roulé sur leur ami après une soirée arrosée sur la voie verte.

Un scénario "dramatiquement" simple

A la veille d'un jour férié, le petit groupe fait la fête sur cette voie verte, comme il en a l'habitude. Dans la nuit entre 2 et 3h du matin, la victime quitte la bande et s'allonge sur le chemin. Une partie des copains, 3 garçons, partent en voiture. Ils roulent sur le corps qu'ils ne voient pas. C'est la thèse de l'accident qui est retenue par la justice. Les résultats de l'autopsie ont confirmé les déclarations des garçons.

Le conducteur risque jusqu'à 10 ans de prison

L'automobiliste a tout juste 18 ans. Il est mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Il roulait sans permis de conduire et il circulait sur cette voie verte, un chemin qui n'est pas autorisé aux voitures. En plus le véhicule n'était pas assuré. Le jeune majeur avait bu et consommé des stupéfiants. A cela s'ajoute le délit de fuite et enfin la volonté de vouloir cacher la voiture. La liste est longue et pour tout cela il encourt 10 ans de prison. Il a été placé en détention

Les 2 passagers également poursuivis

Pour les deux passagers du véhicule, les charges sont moins lourdes : complicité de délit de fuite, usage de stupéfiants. On leur reproche aussi d'avoir participé à la dissimulation du véhicule. Les jeunes hommes ont été placés sous contrôle judiciaire.