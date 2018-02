Bourgogne Franche-Comté, France

Aujourd'hui, les forêts sont des zones de non-droit, où les gendarmes ont peu de prise. "Ce n'est pas la forêt de Sherwood, mais dans les milieux les plus reculés ils se passe des choses, rapporte Olivier Kim, commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, on peut retrouver des voitures qui ont servi à un braquages, plus loin de nous on se rappelle que l'ETA cachait des armes dans les bois, et puis plus dramatique, on y trouve aussi des cadavres".

C'est pourquoi, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) vient de signer une convention avec la gendarmerie nationale dans le but de renforcer la communication et le partage d'informations entre les deux entités. Surveiller les chasseurs ou les braconniers et maintenant les fugitifs, les hors-la-loi qui pourraient se réfugier dans les bois : les gardes forestiers de la région se voient investis d'une nouvelle mission depuis ce mercredi.

"Cela va nous permettre d'obtenir plus d'informations venues du terrain, se félicite Olivier Kim, car aujourd'hui les zones forestières ne sont pas toujours quadrillées par les forces de l'ordre, 98% du territoire régional se trouve zone gendarmerie. Par exemple les agents forestiers peuvent repérer une voiture abandonnée, relever la plaque, nous envoyer l'information immédiatement, et contribuer à résoudre des affaires de vol". Par cette collaboration, le Gendarmerie espère répondre aux axes voulus par le ministère de l'intérieur qui a présenté début février sont projet de Police de Sécurité du quotidien, "les gardes-chasse vont nous permettre d'être encore plus ancré dans le territoire".

Un soutien pour les gardes-chasse

Les agents de l'ONCFS se félicitent également de ce dispositif, tout d'abord car ils bénéficieront d'un appui dans leur mission de lutte contre le braconnage et de protection des espèces menacées, "parce que nous n'avons pas encore toutes les compétences que la gendarmerie a", rappelle Yves Laplacette. Aujourd'hui ils peuvent vérifier les prises des chasseurs, également leurs armes et leurs munitions, dans de rares cas leur demander d'ouvrir leurs coffres, mais ils n'ont aucun pouvoir de répression.

Bien plus, ils ont désormais accès à la radio Rubis de la Gendarmerie, celle qui est utilisée par tous les agents, ils sont plus immédiatement en lien avec les gendarmes en cas d'urgence, "il faut savoir que nos agents sont parfois mis à rude épreuve face à des personnes qui n'hésitent pas à faire preuve de force ou de menace".