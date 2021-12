Les gendarmes à moto du Gard mobilisés pour prévenir les accidents aux passages à niveau

Une centaine d'accidents par an sur des passages à niveau. 30 morts en 2020. Dans la majorité des cas, c'est un non respect de la circulation routière qui en est à l'origine. Pour rappeler les bons comportements à adopter aux automobilistes, les gendarmes de l'Escadron départemental de la Sécurité routière (EDSR) organisaient ce jeudi plusieurs opérations de prévention dans le Gard. C'était le cas notamment au passage à niveau situé sur la RD 135 à Milhaud. "Le risque, c'est de vouloir s'engager quand le feu commence à clignoter et que la barrière commence à descendre explique le capitaine Olivier Galon, commandant en second de l'EDSR du Gard. Quand le feu rouge clignote au passage à niveau, c'est comme le feu rouge aux intersections sur le reste de la route. On s'arrête. _Lancé à 90 km/h, le train a besoin de 800 mètres pour s'arrêter_."

Le non respect de l'arrêt absolu à un feu rouge clignotant, c'est 90 euros d'amende et quatre points en moins.

Des expérimentations en cours pour améliorer la sécurité

La Région Occitanie compte 1357 passages à niveau (dont 601 dans l'ex Languedoc-Roussillon.) Pour renforcer la sécurité, SNCF Réseau a mis en place plusieurs expérimentations comme par exemple l'installation de Leds sur les barrières pour les rendre plus visibles ou encore la mise en place d'un système de vidéo surveillance pour étudier leur impact sur le comportement des usagers. Les applications WAZE et COYOTE ont également intégré une alerte qui permet d’avertir les conducteurs à l’approche d’un passage à niveau. Dans le Gard, la suppression du passage à niveau n°38 situé sur la RN 580 avant Laudun-L'Ardoise doit être réalisée dans le cadre du chantier de la déviation.