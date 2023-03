Les gendarmes de Dordogne aidés par des habitants de Ribérac pour retrouver une femme disparue

Ils sont une soixantaine d'habitants à avoir répondu à l'appel lancé sur la page Facebook de la mairie de Ribérac et de la gendarmerie ce lundi midi. Ils se sont retrouvés sur le terrain du stade de foot pour organiser les recherches. Les bénévoles ont marché pendant 3h30 dans un rayon de 10 kilomètres autour de la maison de cette femme, explique le maire Nicolas Platon. Mais elle n'a pas été retrouvée.

Sa famille a donné l'alerte

Cette habitante âgée de 72 ans vit seule et aime faire des balades dans le secteur. Elle a été vue pour la dernière fois ce dimanche par sa famille qui n'a, depuis, plus de nouvelles. Cette femme mesure environ 1 mètre 60. Elle est fragile depuis quelques temps. Sa famille a donné l'alerte dimanche soir. Les gendarmes ont retrouvé chez elle sa voiture, son sac à main et ses papiers.

De gros moyens de gendarmerie mobilisés

Les gendarmes sont mobilisés depuis ce dimanche soir pour tenter de la retrouver. Un chien spécialisé a tenté de retrouver sa trace. L'hélicoptère de la gendarmerie a survolé la zone ce matin. Les militaires spécialisés du PSIG sont par ailleurs mobilisés avec des gendarmes des brigades de Tocane, Verteillac, et Ribérac, soit une quinzaine de personnes.

Un autre chien spécialisé, un Saint-Hubert venu de Clermont-Ferrand, est attendu sur place.