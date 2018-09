Saint-Martin-de-Valamas, France

Les gendarmes cherchent le propriétaire d'un 4X4, un modèle récent de la marque Jeep et de couleur foncée, bleu nuit ou noir. Le véhicule était stationné sur les bords de la voie douce deux jours à peine avant le départ de feu, le week-end dernier (les 15 et 16 septembre). La Jeep se trouvait très exactement au niveau du Rocher du Liard, sur la commune de Saint-Martin-de-Valamas. Et les enquêteurs veulent simplement savoir ce que la voiture faisait là-bas. Seraient-ce des touristes ? Des habitants ? Les gendarmes n'ont pour l'instant aucune idée de l'identité du propriétaire.

Ils envisagent donc toutes les hypothèses : un feu d'origine accidentelle ou criminelle. En tout cas, l'incendie a mobilisé beaucoup de monde, pendant trois jours : une centaine de pompiers, plusieurs avions bombardiers d'eau, d'importants moyens matériels. Et il a ravagé 6 hectares de végétation.

Alors si vous avez des informations sur cette Jeep qui était garée dans les environs le week-end dernier, vous pouvez contacter la brigade du Cheylard au 04.75.29.01.22.