Les gendarmes arrêtent un automobiliste sans permis deux fois en quatre jours à Pézenas

Un jeune homme de 18 ans est en garde à vue après avoir été contrôlé samedi soir par les gendarmes à Pézenas (Hérault). En patrouille dans la commune, ils ont reconnu l'automobiliste et pour cause, ils l'avaient déjà verbalisé quatre jours plus tôt pour les mêmes faits.

Un automobiliste de 18 ans est en garde à vue depuis samedi soir. L'homme circulait sans permis de conduire à Pézenas. Les gendarmes de l'Hérault, en patrouille, l'ont reconnu. Ils l'avaient déjà verbalisé quatre jours plus tôt pour les mêmes faits.

Les gendarmes de l'Hérault ont bonne mémoire. En patrouille dans la commune de Pézenas, ils ont reconnu un automobiliste qui roulait sans permis. Le conducteur en question a refusé de se faire contrôler. Un petite course-poursuite s'est alors engagée avec les militaires.

Deux conducteurs sans permis

Lorsque les gendarmes ont réussi à stopper le véhicule, le conducteur avait changé de place avec son passager. Un nouveau chauffeur qui n'avait pas non plus de permis de conduire. Les deux jeunes de 18 ans ont été placés en garde à vue. Ils seront présenté à un juge dans les prochaines heures.

La véhicule a été saisi. Il n'était pas assuré et le contrôle technique n'avait pas été effectué.