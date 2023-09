Les gendarmes charentais sensibilisés à la sécurisation des battues au grand gibier

Une battue au grand gibier et des tireurs postés dans un petit chemin en Charente

La compagnie de gendarmerie d'Angoulême, la fédération départementale de la chasse en Charente, l'Office National des la Biodiversité et le Parquet d'Angoulême ont encadré, ce mardi, la formation d'une quarantaine de gendarmes à la sécurisation des battues au grand gibier. Cette journée de travail avait lieu au centre de formation de la Fédération des Chasseurs de Charente, à Rougnac en Charente. Chaque année, on déplore un accident grave et un accident léger chez les chasseurs charentais, mais il n'y a eu aucun accident mortel en Charente depuis vingt ans. Malgré tout, des infractions restent commises avec le non-respect des consignes de sécurité qui sont très strictes pour encadrer une battue.

Délit d'ivresse publique et manifeste

Une centaine d'infractions, verbalisées par la gendarmerie ou l'office français de la biodiversité ont été constatées en 2022 en Charente. Quant à la consommation d'alcool dans une battue, elle est plus sévèrement réprimée depuis une semaine, avec un décret paru au Journal Officiel le 16 septembre dernier, qui crée une contravention de cinquième classe (un peu comme un excès de vitesse supérieur à 50 kilomètres/heure), puni de 1500 euros d'amende, pour "ivresse publique et manifeste". En cas d'accident provoqué par la consommation d'alcool, le délit de blessures involontaires peut être puni d'un an d'emprisonnement.

