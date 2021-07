Les gendarmes de la Dordogne recherchent les propriétaires d'un quad et d'un vélo volés, qu'ils ont retrouvé en perquisitionnant le domicile d'un cambrioleur dans le Lot-et-Garonne.

Les gendarmes cherchent à qui sont un quad et un vélo volés retrouvés chez un cambrioleur

Le quad et le vélo récupérés par les gendarmes.

Les gendarmes de la Dordogne publient les photos d'un vélo et un quad volé sur leur page Facebook pour retrouver leurs propriétaires. Les militaires les ont retrouvés en perquisitionnant le domicile d'un cambrioleur, dans le Lot-et-Garonne. L'homme avait été identifié par les gendarmes du Bugue et le Peloton de surveillance et d'intervention de Sarlat, après un cambriolage à Coux-et-Bigaroque, fin juin, dans une résidence secondaire. L'homme y avait dérobé du petit outillage.

Si ces objets vous appartiennent ou si vous êtes en mesure de communiquer des informations sur leur propriétaire vous pouvez contacter la gendarmerie de Bugue au 05.53.03.83.95