Rave party en Dordogne : les derniers fêtards devraient quitter le site ce mardi matin

Entre 3.500 et 4.000 personnes se sont réunies pour cette rave party

Il n'y a plus de musique dans l'ancienne carrière minière à Jumilhac-le-Grand dans le nord de la Dordogne, à la limite de la Haute-Vienne mais les gendarmes sont toujours sur place pour continuer d'évacuer les fêtards. Environ 300 personnes sont toujours installées ce lundi 9 mai après-midi sur le site. Elles ont été entre 3.500 et 4.000 pendant le weekend du 7 et 8 mai dernier.

150 militaires sont toujours mobilisés et ils sont en train de confisquer une partie du matériel sonore et notamment le mur de son annonce la Procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar, présente sur place ce lundi. Les dernières personnes qui participent à la rave party doivent partir ce mardi 10 mai, après plus de trois jours de fête.

Plusieurs riverains ont porté plainte. Cette rave-party a été organisée sans autorisation sur un site normalement interdit d'accès.