Les gendarmes corréziens formés pour mieux accueillir les victimes de violences intrafamiliales

C'est la forme de délinquance qui a le plus grimpé en 2022 en Limousin : les violences intrafamiliales. Il y a donc plus de victimes a prendre en charge, une tâche pour nos policiers et gendarmes qui ne sont pas forcément formés. En Corrèze, la gendarmerie a pu suivre plusieurs ateliers pour mieux appréhender et traiter les plaintes déposées pour ce type de violences. 350 fonctionnaires, au total, vont suivre cette formation.

ⓘ Publicité

C'est Claude Rosenthal, gynécologue briviste spécialiste des traumatismes psychiques qui anime ces formations. "Bien accueillir une victime, c'est déjà lui dire je vous crois, c'est à dire ne jamais mettre en doute sa parole", explique-t-il. "On ne voit que l'aspect extérieur de la victime. Il faut essayer de comprendre son comportement parce que le traumatisme va entraîner des comportements totalement dissociant pour la personne", dit-il encore.

À lire aussi La délinquance en hausse en Haute-Vienne, la Corrèze toujours un des départements les plus surs de France

À la gendarmerie d'Egletons, la maréchal des logis chef Gwendoline Astégno a déjà reçu plusieurs fois des victimes de violences. "On a des personnes qui sont dans le déni, qui ne veulent pas reconnaître les faits, d'autres qui pensent que c'est normal ou que c'est de leur faute", explique la gendarme corrézienne. "Il faut savoir quoi leur répondre sans les brusquer", c'est ce qu'espère apprendre le jeune gendarme Loïc Darencourt, installé à Tulle.

"L'objectif, c'est de comprendre tout ce processus de psycho-trauma, pour que les victimes, quand elles se présentent dans une gendarmerie, puissent être tout simplement comprises", détaille l'adjudant Sébastien Doubret de la Maison de protection des familles de la gendarmerie de Tulle. "Il faut connaître les bases pour ne pas interpréter les propos et les oublis que pourrait avoir la victime par rapport aux faits subis", termine-t-il.