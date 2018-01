Deux jours après le premier accident mortel de 2018 sur les routes d'Indre et Loire, la gendarmerie d'Amboise a organisé hier matin une vaste opération de contrôle routier sur cet axe entre Bléré et Château Renault. Bilan : 21 infractions pour 409 contrôles (2 excès de vitesse, une conduite avec portable et une sous l'emprise de stupéfiants).

Un radar chantier et des aménagements sur la D31 après l'accident mortel de mercredi

Pour la compagnie de gendarmerie d'Amboise, cet axe très fréquenté de la D31 est accidentogène, mais difficile à contrôler en raison des infrastructures. Il n'y a pas d'endroit pour se poster sur le bord de la route. Pour ce contrôle, c'est aux ronds points de la Pagode et de la Fourchette à Pocé-sur-Cisse que la quinzaine de gendarmes s'est positionnée, appuyés par des motards et un véhicule banalisé. Vitesse, alcool mais aussi prévention.....Le dispositif vise à marquer les esprits et impressionne d'ailleurs les automobilistes. Sur cette route, circulent entre 15.000 à 20.000 véhicules jour.

Monsieur, vous avez un phare de défaillant à l'avant

Prochainement la D31 va subir quelques aménagements à l'intersection où s'est déroulé l'accident mortel de mercredi. Le commandant de la compagnie de gendarmerie d'Amboise explique que la direction des routes a été sollicitée pour renforcer la signalisation au sol, mettre en place une ligne continue pour que les gens soient obligés d'aller faire demi-tour au rond-point, ne coupent pas la route sur la D31. Nous avons _aussi demandé la mise en place d'un radar chantier_, pas forcément à cet endroit mais qui permette d'effectuer des contrôles sur la RD31 qui est moins contrôlée que les levées de la Loire.