Les gendarmes bretons mettent fin à un trafic de cannabis entre Ille-et-Vilaine et le Morbihan

Les gendarmes d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ont mis fin cette semaine à un vaste trafic de drogue qui durait depuis quelques mois autour de Plélan-le-Grand et Treffendel.

Une enquête débutée il y a plusieurs mois

L'enquête des gendarmes a commencé il y a quelques mois après la découverte de plants de cannabis dans le jardin d'un particulier. En août 2020, les investigations ont permis de confirmer l'existence d'un trafic et d'en identifier les principaux acteurs.

Lundi 4 janvier, les gendarmes d'Ille-et-Vilaine, accompagnés par ceux du Morbihan, interpellent et placent en garde à vue cinq personnes, quatre hommes et une femme âgés de 24 à 33 ans.

Suite à ces gardes à vue, un homme de 28 ans a été remis en liberté après avoir fait l'objet d’une convocations devant le délégué du Procureur et un autre homme âgé de 24 ans a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal de Rennes dans la cadre d’une procédure sur reconnaissance de culpabilité.

De la drogue et des chambres de cultures saisies

Au cours des perquisitions effectuées simultanément à Plélan-le-Grand et Treffendel en Ille-et-Vilaine, plus de 800 grammes d’herbe de cannabis, 8,37 grammes de cocaïne, 22 pieds de cannabis, des chambres de culture et 78 paquets de cigarettes contrefaites ont été découverts. Ces saisies faisaient suite à la découverte, dans le cadre de la même procédure, de 50 pieds de cannabis et de plus de 1 kilogramme de résine de cannabis entre août et octobre 2020.

Trois personnes condamnées pour trafic de drogue

Mercredi 6 janvier, une femme et deux hommes ont été jugés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rennes pour trafic de stupéfiants et trafic de marchandises contrefaites.

Une femme de 24 ans a été condamnée à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis d'un sursis probatoire pendant une durée de deux années, un homme de 24 ans a été condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 5 mois assortis d'un sursis probatoire pendant une durée de deux années, les 10 mois d'emprisonnement fermes étant aménagés sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique. Enfin, un homme de 33 ans a été condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement qui seront aménagés sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique.

Parallèlement, des consommateurs identifiés ont également fait l'objet de poursuites : sept compositions pénales et deux ordonnances pénales ont ainsi été délivrées.