Les gendarmes d'Ille-et-Vilaine saisissent 30 kilos de stupéfiants, 3000 cachets d'ecstasy et des armes à feu

C'est l'aboutissement de plusieurs mois d'enquête. Les gendarmes de la brigade de Vitré (Ille-et-Vilaine) et ceux du Groupe stupéfiants départemental d'Ille-et-Vilaine ont mis au jour un trafic de stupéfiants. Ce trafic couvrait plusieurs communes d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et des Côtes-d'Armor. L'approvisionnement se faisait aux Pays-Bas.

Interpellations sur sept communes bretonnes

Ce mardi 18 octobre 2022, les gendarmes ont interpellé 9 personnes sur les communes d'Ille-et-Vilaine de Janzé, Chanteloup, Piré-Chancé, Rennes et Chantepie mais aussi sur Carentoir (Morbihan) et Ploubalay (Côtes-d'Armor). Ils les ont placées en garde-à-vue et ont entendu 11 autres personnes en audition libre. Les perquisitions menées dans la foulée se sont soldées par de nombreuses saisies.

Les gendarmes ont découvert : 25 kilogrammes de kétamine ; 1,4 kilo de résine de cannabis ; 2,2 kilogrammes de têtes d'herbe de cannabis ; 3.000 cachets d'ecstasy ; plusieurs armes à feu et des munitions de calibre 9 millimètres ; des véhicules ; du matériel de conditionnement et 100.000 euros en liquide.

10 hommes, âgés de 20 à 42 ans, ont été jugés ou vont être jugés prochainement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction à la législation sur les armes. Six d'entre eux, âgées de 20 à 25 ans, sont soupçonnées de trafic de stupéfiants mais aussi d'avoir mis en place, de manière irrégulière, une société de livraison à domicile d'alcool et de tabac.