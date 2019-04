Les gendarmes d'Ille-et-Vilaine sur le pont pour assurer la sécurité lors du week-end de Pâques

Ille-et-Vilaine, France

De la présence et des contrôles renforcés, voilà ce qu'annonce le patron de l'Escadron départemental de Sécurité Routière d'Ille-et-Vilaine pour le week-end de Pâques.

Jusqu'à 300 gendarmes seront mobilisés pour des contrôles au plus fort du week-end sur les routes d'Ille-et-Vilaine ainsi qu'une 30aine de motards. Ils vont réaliser des contrôles de vitesse et d'alcoolémie, qui sont les causes les plus fréquentes dans les accidents de la route.

Un gros contrôle est d'ailleurs prévu dans la nuit de samedi à dimanche aux abord des boîtes de nuit d'Ille-et-Vilaine, pour s'assurer que celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas.

Le capitaine Hubert Courville rappelait sur France Bleu Armorique qu'on dénombre déjà 10 tués sur les routes du département 35 dont 6 à cause de l'alcool depuis le début de l'année (NDLR en zone gendarmerie).