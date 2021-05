Les gendarmes de Castries lancent un appel à témoins pour retrouver une mère et sa fille

Les gendarmes de Catsries lancent un appel à témoins. Ils sont à le recherche d'une mère et de sa fille. Elles sont âgées de 31 et 5 ans et n'ont plus donné signe de vie depuis mars dernier. D'après les enquêteurs, c'est à cette période que Fanny a organisé sa fuite avec son enfant pour la soustraire volontairement à l'autorité parentale du père. La mère de famille est de type caucasien, mesurant 1,62m, les yeux bleus, cheveux longs châtain clair.

Les gendarmes de la brigade de Castries, en charge de l’enquête, recherchent des témoignages de personnes permettant de les localiser. Si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs, contactez la brigade de gendarmerie de Castries au 04..67.70.03.31 ou alors par mail àbta.castries@gendarmerie.interieur.gouv.fr